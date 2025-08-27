E' stata un'estate intensa quella di Eman Kospo. Il classe 2007 ha salutato l'academy del Barcellona per diventare un nuovo calciatore della Fiorentina, guadagnandosi da subito un posto in prima squadra. Poi la decisione di abbracciare a livello maggiore la nazionale della Bosnia ed Herzegovina dopo la trafila nelle giovanili svizzere.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola gossip e curiosita FOTO – In Bosnia un cartello inneggia a Kospo: “Benvenuto a casa”
news viola
FOTO – In Bosnia un cartello inneggia a Kospo: “Benvenuto a casa”
Il difensore viola ha scelto la nazionalità bosniaca dopo la trafila nelle giovanili svizzere. E il paese d'origine "ringrazia"
Il difensore infatti è nato e cresciuto nel paese elvetico, ma ha optato per il paese d'origine della famiglia ed è stato convocato per le prossime sfide contro San Marino e Austria. E proprio in Bosnia è apparso su un cartellone pubblicitario in onore della sua scelta che recita "Benvenuto a casa figlio della madrepatria". Il giovane viola è pronto a rispondere presente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA