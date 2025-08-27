FOTO – In Bosnia un cartello inneggia a Kospo: “Benvenuto a casa”

Il difensore infatti è nato e cresciuto nel paese elvetico, ma ha optato per il paese d'origine della famiglia ed è stato convocato per le prossime sfide contro San Marino e Austria. E proprio in Bosnia è apparso su un cartellone pubblicitario in onore della sua scelta che recita "Benvenuto a casa figlio della madrepatria". Il giovane viola è pronto a rispondere presente.