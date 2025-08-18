Viola in Nazionale, l’elenco dei convocati: prima volta per Kospo, c’è Dzeko

Dall'1 al 9 settembre i campionati si fermeranno per lasciare spazio alle nazionali, in grande parte impegnate nelle qualificazioni verso i Mondiali 2026. Di seguito l'elenco dei giocatori viola in nazionale che lasceranno Firenze durante la sosta e i rispettivi impegni ufficiali.
Marin PONGRACIC - Croazia
Qualificazioni Mondiali 2026 contro Isole Far Oer (5 settembre, Torshavn) e Montenegro (8 settembre, Zagabria)
Edin DZEKO e Eman KOSPO - Bosnia-Erzegovina
Qualificazioni Mondiali 2026 contro San Marino (6 settembre, Serravalle) e Austria (9 settembre, Zenica)
