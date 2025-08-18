FOTO – Kospo sceglie la Bosnia: “Grazie Svizzera, vi ricorderò per sempre”

In Bosnia se ne parlava già da tempo , alla fine Eman Kospo ha deciso di cambiare casacca di Nazionale. La trafila nelle under svizzere è giunta al capolinea, il difensore della Fiorentina ha scelto la Bosnia. Il classe 2007 ha deciso di ringraziare la nazionale elvetica con una storia su Instagram. Ecco le sue parole:

Care svizzere, cari svizzeri, Vi ringrazio di cuore per tutto! Dall’U15 ho giocato la mia prima partita per il Paese e da quel giorno ho sempre dato tutto, lottato e soprattutto goduto! Ora ho preso la decisione di intraprendere un’altra strada, cosa che per me personalmente non è affatto facile! Vorrei ringraziarvi per tutto e non dimenticherò mai questo periodo. Grazie di cuore ❤️🇨🇭”