FOTO – Kospo sceglie la Bosnia: "Grazie Svizzera, vi ricorderò per sempre"

FOTO – Kospo sceglie la Bosnia: “Grazie Svizzera, vi ricorderò per sempre”

Eman Kospo ha scelto la Nazionale Bosniaca: ecco le sue parole di ringraziamento per la Svizzera
Redazione VN

In Bosnia se ne parlava già da tempo, alla fine Eman Kospo ha deciso di cambiare casacca di Nazionale. La trafila nelle under svizzere è giunta al capolinea, il difensore della Fiorentina ha scelto la Bosnia. Il classe 2007 ha deciso di ringraziare la nazionale elvetica con una storia su Instagram. Ecco le sue parole:

Care svizzere, cari svizzeri, Vi ringrazio di cuore per tutto! Dall’U15 ho giocato la mia prima partita per il Paese e da quel giorno ho sempre dato tutto, lottato e soprattutto goduto! Ora ho preso la decisione di intraprendere un’altra strada, cosa che per me personalmente non è affatto facile! Vorrei ringraziarvi per tutto e non dimenticherò mai questo periodo. Grazie di cuore ❤️🇨🇭”

