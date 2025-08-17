In Bosnia se ne parla già da tempo. Eman Kospo è pronto a cambiare casacca di Nazionale. La trafila nelle under svizzere sembra essare giunta al capolinea.
La Nazione
Il dubbio di Kospo: il centrale della Fiorentina può cambiare nazionale
Possibile cambio nella carriera di Kospo
Le origine bosniache del centrale (seppure nato a Suhr, nel distretto di Aarau) avranno la meglio. Contatti tra la federazione bosniaca e il difensore sono in atto ormai da diversi mesi. Kospo - che ancora non ha esordito con la nazionale maggiore svizzera - può decidere di modificare il suo percorso a livello di nazionale.
A spingere in questa direzione c'è anche il rapporto che Eman ha costruito con Dzeko. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la comunicazione del cambio di nazionale con l'addio alla Svizzera e la prima convocazione con la Bosnia. Insieme a Dzeko. Lo scrive la Nazione.
