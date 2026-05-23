Malagò su Maldini e Leonardo: "Due facce della stessa medaglia" R. VN Redazione VN 11 luglio - 22:57 11 luglio

Il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha parlato ai canali ufficiali della Federcalcio di Maldini e Leonardo. Le sue parole: Maldini è stato da sempre il mio obiettivo, ho pensato che…