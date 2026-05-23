Le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò
Nazionali
Il Consiglio Federale in programma martedì 28 luglio é una data possibile per l'annuncio del nuovo ct dell'Italia. Lo conferma il presidente della Figc Giovanni Malagò, uscendo dalla Lega Serie A.
Malagò ammette: "Contatti con Guardiola, non è detto che vada in porto"
Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha ammesso i contatti con Pep Guardiola per allenare la Nazionale nell’intervista a Cronache di Spogliatoio: Il nome deve essere frutto di qualcosa di…
Nuovo c.t. dell'Italia: è quello di Pirlo il nome più caldo. Le ultime
E' l'ex tecnico di Juventus e Sampdoria il nome caldo per ricoprire il ruolo di commissario tecnico dopo il terzo Mondiale saltato dall'Italia
Malagò su Maldini e Leonardo: "Due facce della stessa medaglia"
Il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha parlato ai canali ufficiali della Federcalcio di Maldini e Leonardo. Le sue parole: Maldini è stato da sempre il mio obiettivo, ho pensato che…
Arrivano importanti novità per il futuro del calcio italiano: Paolo Maldini e Leonardo dicono di sì alla proposta del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, entrando a far parte della…
Nazionale, prende quota un nome a sorpresa: la FIGC valuta anche Totti
La FIGC continua a lavorare per definire il nuovo assetto tecnico delle Nazionali e, tra i profili presi in considerazione per il ruolo di direttore tecnico sarebbe emerso anche quello di Francesco…
Europei U19, Italia-Serbia 2-0 con Liberali: rivivi qui emozioni del match
Gli Azzurrini sono scesi in campo allo stadio The Oval di Caernarfon per affrontare la Serbia nella prima giornata del Girone B. Si trattava di un debutto fondamentale per indirizzare subito la…
Flop Turchia alla prima del Mondiale, Montella nell'occhio del ciclone
La Turchia allenata da Vincenzo Montella, di ritorno ai Mondiali dopo 24 anni, è incappata in un brutto ko per 2-0 contro l'Australia. Una sconfitta che mette in salita per il tecnico campano il…
Italia-Grecia, i voti viola: Comuzzo super da 7, giudizi contrastanti su Cher Ndour
Nuovo successo per 1-0 dell'Italia sperimentale guidata dal Ct ad interim Silvio Baldini che, dopo la vittoria in Lussemburgo, concede il bis anche a Creta contro la Grecia nel segno del solito Pio…
Ndour: "La maglia della Nazionale maggiore un sogno. Baldini ancora c.t.? Perché no"
Il centrocampista della Fiorentina anche contro la Grecia, dopo il Lussemburgo, è stato autore di una buona prestazione
Croci campione d'Europa con l'Italia Under 17: Belgio battuto ai rigori!
Federico Croci ce l'ha fatta: l'attaccante del 2010, fiore all'occhiello delle giovanili viola già campione della Viareggio Cup con l'Under 18, ha trionfato con la Nazionale italiana agli Europei…
Eriksen, un nuovo collasso in campo: sospesa Danimarca-Ucraina, ma sta bene
Dopo il brutto episodio del 2021, il centrocampista danese ha avuto un altro problema cardiaco sul rettangolo verde
Verso Grecia-Italia, Fortini cambia numero e si candida ad una maglia da titolare
Dopo la vittoria di misura firmata da Pio Esposito contro il Lussemburgo (0-1), l'Italia del CT ad interim Silvio Baldini è pronta a chiudere la stagione a Creta, dove domani affronterà in amichevole…
La Nazionale Under 17 italiana non vuole smettere di sognare. Alle 19, sul prato del Lilleküla Stadium di Tallinn (Estonia), gli Azzurrini scenderanno in campo per una sfida cruciale e dal grandissimo…
Italia U19, i convocati per l'Europeo: Bollini chiama un portiere viola
La strada verso l'Europeo in Galles della Nazionale Under 19 passa da Tirrenia. Come riporta il sito della FIGC, dal 7 al 12 giugno gli Azzurrini si ritroveranno presso il Centro di Preparazione…
Lussemburgo-Italia 0-1: decisivo Esposito, i viola tutti in campo
Grazie ad un gol siglato ad inizio ripresa del centravanti nerazzurro Pio Esposito, la giovine Italia di Silvio Baldini ottiene una vittoria di misura in casa del Lussemburgo, la prima di due…
Intervenuto alla vigilia di Lussemburgo-Italia, Cher Ndour ha parlato in conferenza stampa sul momento degli azzurri: Credo che in Italia i giovani ci siano e l'abbiamo dimostrato in questi anni con…
Verso Lussemburgo-Italia, Ndour titolare con la 10. E non sarà l'unico viola dal 1'
Si candidano per partire dal 1' contro il Lussemburgo due dei viola convocati da Silvio Baldini per l'amichevole di domani in Lussemburgo, a cui seguirà quella del 7 giugno contro la Grecia. Il ct ad…
Croazia k.o. con il Belgio: Pongracic non evita il 90° gol in nazionale di Lukaku
Sarà Marin Pongracic l'unico rappresentante viola ai Mondiali in Usa, Canada e Messico. Nella prima amichevole pre rassegna iridata contro il Belgio, il centrale della Fiorentina è entrato all'ora di…
VIDEO - Il Brasile di Ancelotti "battezza" l'aereo prima dei Mondiali 2026
Croazia, Pongracic parte dalla panchina nell'amichevole contro il Belgio
Alle ore 18:00 la Croazia scende in campo per affrontare il Belgio in amichevole. Marin Pongracic, unico giocatore della Fiorentina che parteciperà ai prossimi Mondiali, è pronto a ritagliarsi il…
Giornata di partenza per l'Italia di Silvio Baldini che nel pomeriggio lascerà Coverciano in vista dell'amichevole di domani sera contro il Lussemburgo. Nella mattinata la squadra azzurra ha svolto il…
Italia U17, basta il pareggio con la Danimarca: in campo anche Croci
L'Italia U17 di Franceschini conclude il Girone B al primo posto e vola in semifinale: con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Bro Hansen, la reazione…
Obiettivi, Volpato va ai Mondiali! Convocato ufficialmente dall'Australia
Il CT dell'Australia Tony Popovic ha parlato dell'obiettivo della Fiorentina, attualmente in forza al Sassuolo, Cristian Volpato. Il giocatore è stato inserito infatti nei pre-convocati dal tecnico…
Solomon ritarda l'arrivo in Nazionale: quando raggiungerà i suoi compagni
L'esterno viola Manor Salomon non ha terminato la sua stagione. L'israeliano infatti raggiungerà la sua Nazionale per disputare l'amichevole del 3 giugno contro l'Albania. Come riportano i media…
Nazionale, Venturino ko: al posto suo un ex viola. Fortini fino al 2 giugno
Tegola in casa Italia, dove Lorenzo Venturino ha lasciato questa mattina Coverciano. L'attaccante della Roma, in prestito dal Genoa, risulta infatti indisponibile per le prossime due gare. Lo si…
Orgoglio viola: Croci si prende l’Italia U17. Titolare e subito decisivo all'Europeo
C’è grande orgoglio all'interno del settore giovanile della Fiorentina per l'ultima e prestigiosa chiamata arrivata da Coverciano, ma la notizia delle ultime ore è che Federico Croci non è andato in…
Baldini: "Non faccio il pavone. Ecco cosa voglio trasmettere ai giocatori"
Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Silvio Baldini, chiamato per il momento a sostituire Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa in vista delle due amichevoli dell'Italia con…
Balbo, che stagione: doppia convocazione con la Nazionale del Venezuela
Un'altra buona notizia per Luis Balbo, affacciatosi stabilmente in prima squadra in questi ultimi mesi con Vanoli. Il terzino classe 2006 rientra tra i convocati del Venezuela per gli impegni…