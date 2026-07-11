Arrivano importanti novità per il futuro del calcio italiano: Paolo Maldini e Leonardo dicono di sì alla proposta del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, entrando a far parte della Nazionale. Di seguito il comunicato della Federazione:
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VIOLA NEWS nazionali Ufficiale Italia: Maldini è il nuovo Direttore Tecnico. E arriva pure Leonardo
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Ufficiale Italia: Maldini è il nuovo Direttore Tecnico. E arriva pure Leonardo
Importanti novità in casa Italia: Maldini accetta la proposta di Malagò per due ruoli. E con lui arriva anche Leonardo
Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia".
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