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Ufficiale Italia: Maldini è il nuovo Direttore Tecnico. E arriva pure Leonardo

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Importanti novità in casa Italia: Maldini accetta la proposta di Malagò per due ruoli. E con lui arriva anche Leonardo
Redazione VN

Arrivano importanti novità per il futuro del calcio italiano: Paolo Maldini e Leonardo dicono di sì alla proposta del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, entrando a far parte della Nazionale. Di seguito il comunicato della Federazione:

Con soddisfazione il Presidente della FIGC, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di Advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia".

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