Nazionale, prende quota un nome a sorpresa: la FIGC valuta anche Totti

La FIGC continua a lavorare per definire il nuovo assetto tecnico delle Nazionali e, tra i profili presi in considerazione per il ruolo di direttore tecnico sarebbe emerso anche quello di Francesco Totti . Secondo quanto riportato Tuttomercatoweb, l'ex capitano della Roma rappresenterebbe una delle opzioni valutate nelle ultime ore.

Parallelamente proseguono anche i contatti per la panchina azzurra: Malagò starebbe mantenendo colloqui informali e indiretti con Antonio Conte e, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, la prossima settimana potrebbe rappresentare un momento decisivo, con la possibilità di affrontare anche gli aspetti economici dell'operazione. L'ipotesi sarebbe quella di un contratto biennale, con opzione per ulteriori due stagioni per l'ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli.