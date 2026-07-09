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Nazionale, prende quota un nome a sorpresa: la FIGC valuta anche Totti

Francesco Totti
La FIGC valuta anche Totti per il ruolo di direttore tecnico delle Nazionali. Intanto proseguono i contatti con Conte per la panchina azzurra.
Redazione VN

La FIGC continua a lavorare per definire il nuovo assetto tecnico delle Nazionali e, tra i profili presi in considerazione per il ruolo di direttore tecnico sarebbe emerso anche quello di Francesco Totti. Secondo quanto riportato Tuttomercatoweb, l'ex capitano della Roma rappresenterebbe una delle opzioni valutate nelle ultime ore.

Il principale candidato alla carica resterebbe comunque Paolo Maldini, considerato il profilo preferito dal presidente Giovanni Malagò. Qualora l'ex difensore del Milan dovesse però declinare la proposta, la candidatura di Totti passerebbe in primo piano. L'idea del neo presidente della FIGC sarebbe quella di individuare prima il nuovo direttore tecnico, affidandogli poi un ruolo centrale nella scelta del futuro commissario tecnico della Nazionale.

Parallelamente proseguono anche i contatti per la panchina azzurra: Malagò starebbe mantenendo colloqui informali e indiretti con Antonio Conte e, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, la prossima settimana potrebbe rappresentare un momento decisivo, con la possibilità di affrontare anche gli aspetti economici dell'operazione. L'ipotesi sarebbe quella di un contratto biennale, con opzione per ulteriori due stagioni per l'ex allenatore di Juventus, Inter e Napoli.

 

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