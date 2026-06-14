La Turchia allenata da Vincenzo Montella, di ritorno ai Mondiali dopo 24 anni, è incappata in un brutto ko per 2-0 contro l'Australia. Una sconfitta che mette in salita per il tecnico campano il percorso di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.
passo falso
Flop Turchia alla prima del Mondiale, Montella nell’occhio del ciclone
Media e i tifosi turchi non sono soddisfatti: a Montella imputano tre scelte. La prima è quella di schierare Akturkoglu, un brevilineo, di punta contro la solida e muscolosa difesa australiana, facendo entrare il più strutturato Deniz Gul del Porto solo nel finale. La seconda quella di relegare Arda Guler del Real Madrid a destra, lasciando il centro ad Orkun Kokcu del Besiktas; infine, l'aver lasciato per tutta la partita in panchina Can Uzun dell'Eintracht Francoforte, ricorrendo a Kenan Yildiz della Juventus non al meglio al posto di un evanescente Yilmaz del Galatasaray.
Ai microfoni ufficiali della FIFA, al termine della gara, l'ex allenatore viola Montella ha analizzato:
Il calcio è questo. Abbiamo creato tantissime occasioni, ma non siamo riusciti a fare gol. Loro hanno segnato e si sono messi subito bassi, era difficile entrare e ci hanno fatto gol con la loro arma migliore: i contropiedi. Nulla però è perduto perché ci sono ancora due partite e continuo ad essere fiducioso. Ci dispiace per il risultato maturato questa sera, ma restiamo positivi. C’è tempo per andare avanti.
Per la Turchia ora sarà indispensabile battere il Paraguay nella seconda gara del gruppo D, prima di affrontare gli USA padroni di casa nella terza.
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