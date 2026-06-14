Flop Turchia alla prima del Mondiale, Montella nell’occhio del ciclone

Media e i tifosi turchi non sono soddisfatti: a Montella imputano tre scelte. La prima è quella di schierare Akturkoglu, un brevilineo, di punta contro la solida e muscolosa difesa australiana, facendo entrare il più strutturato Deniz Gul del Porto solo nel finale. La seconda quella di relegare Arda Guler del Real Madrid a destra, lasciando il centro ad Orkun Kokcu del Besiktas; infine, l'aver lasciato per tutta la partita in panchina Can Uzun dell'Eintracht Francoforte, ricorrendo a Kenan Yildiz della Juventus non al meglio al posto di un evanescente Yilmaz del Galatasaray.