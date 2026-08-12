La Fiorentina è ormai pronta a chiudere per Mateo Pellegrino, ma una volta sistemati gli ultimi dettagli con il Parma e definita la cessione di Roberto Piccoli al Bologna, Fabio Paratici potrà concentrarsi sull’altra grande priorità del mercato viola: un attaccante esterno da schierare sulla fascia sinistra.

L’identikit tracciato dalla società è piuttosto preciso. La Fiorentina cerca un giocatore di piede destro, capace di partire da sinistra e accentrarsi, possibilmente giovane e con ampi margini di crescita. Non dovrebbe trattarsi di una semplice alternativa, ma di un elemento destinato ad avere un ruolo importante nella squadra di Fabio Grosso e a completare il reparto offensivo.

Il profilo individuato dovrà essere inoltre di grande talento e di livello elevato, tanto che l’investimento potrebbe essere particolarmente significativo. Dopo Pellegrino, dunque, Paratici è pronto a spostare tutte le proprie attenzioni sull’esterno sinistro: un altro colpo potenzialmente molto costoso per completare la rivoluzione offensiva della Fiorentina.