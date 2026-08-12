La Fiorentina si prepara ad aggiungere Mateo Pellegrino agli otto acquisti già effettuati in questa sessione di mercato. L’attaccante argentino era finito nel mirino di Fabio Paratici già nelle settimane in cui la permanenza di Moise Kean non era ancora scontata: inizialmente, infatti, era stato valutato addirittura come possibile erede dell’ex Juventus e non semplicemente come sua alternativa. Adesso lo scenario è cambiato e Pellegrino arriverà per affiancare Kean, che scegliendo la maglia numero 9 ha mandato un segnale importante sul proprio futuro a Firenze.

L’operazione rappresenta comunque un investimento di prospettiva. Con Pellegrino c’è già un’intesa per un contratto fino al 2031, mentre resta da trovare l’accordo definitivo con il Parma. La Fiorentina punta a chiudere attraverso un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a condizioni facilmente raggiungibili, per un investimento complessivo di poco superiore ai 20 milioni di euro. Il club emiliano preferirebbe invece una cessione a titolo definitivo e valuta il centravanti almeno 25 milioni, ma le distanze non vengono considerate impossibili da colmare.

L’arrivo dell’argentino è inoltre collegato alla partenza di Roberto Piccoli verso il Bologna, operazione che a sua volta dipende dalla cessione di Thijs Dallinga da parte dei rossoblù. Un vero e proprio domino di centravanti, dunque, con tre trattative da completare. La sensazione, però, è che Pellegrino sia ormai destinato a diventare il nono acquisto della Fiorentina, mettendosi a disposizione di Fabio Grosso come alternativa a Kean ma anche come giocatore sul quale il club intende puntare per il futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.