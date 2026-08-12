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Moise Kean resta al centro del progetto della Fiorentina, anche dopo l’imminente arrivo di Mateo Pellegrino. Il centravanti argentino del Parma è ormai a un passo dal trasferimento in viola per oltre 20 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. L’operazione si sbloccherà definitivamente dopo il passaggio di Roberto Piccoli al Bologna, con l’attaccante viola destinato a lasciare Firenze per circa 18 milioni.

Pellegrino, che firmerà fino al 2031, arriverà per aumentare le alternative offensive a disposizione di Fabio Grosso. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo e nel dialogo con i compagni, l’argentino partirà in concorrenza proprio con Kean. Al momento, però, le gerarchie sembrano chiare: il titolare della Nazionale rimane il principale riferimento dell’attacco viola, nonostante non possano essere esclusi eventuali sviluppi dopo Ferragosto.

La posizione della Fiorentina su Kean, infatti, è stata ribadita con decisione nei giorni scorsi: il centravanti non è considerato in uscita in questa sessione di mercato. L’arrivo di Pellegrino, dunque, non rappresenta per ora il preludio a una cessione, ma la volontà di consegnare a Grosso un reparto offensivo più completo e competitivo. Solo eventuali scossoni nelle prossime settimane potrebbero cambiare uno scenario che, al momento, vede Kean ancora saldamente al centro del progetto viola. Lo scrive la Nazione.