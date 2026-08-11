“Pellegrino? Allora vuol dire che vendono Kean...”. Alzi la mano chi, negli ultimi giorni, non ha fatto o ascoltato questa considerazione. La stessa, più o meno, che veniva fatta nei giorni dell'operazione Oulai. Perché la Fiorentina aveva/ha in rosa un regista come Fagioli e in pochi immaginavano che i viola potessero permettersi entrambi. E sia chiaro. Qua non si ragione di coesistenza a livello tecnico o tattico. Semplicemente, quelli che si ponevano o si pongono questi (legittimi) dubbi, nutrono o nutrivano perplessità sul fatto che questa squadra, a maggior ragione in una stagione senza Europa, abbia davvero la necessità di alzare così tanto il livello della rosa.

Alzare il livello dei cambi

La "sveglia" a Kean e Fagioli

Del doman non v'è certezza (fino al 1/9)

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Ripeto. Sono punti interrogativi comprensibili. Eppure, le spiegazioni sono molteplici e nemmeno tanto complicate da capire. La prima.. Il calcio è cambiato, i cinque cambi a partita sono una delle rivoluzioni più impattanti degli ultimi 30 anni, e per questo se si vuol davvero essere competitivi bisogna avere sempre e comunque la possibilità di. Lo dicono (quasi) tutti gli allenatori, e lo confermano i dati: sempre più gare si decidono negli ultimi 20 minuti ePer questo, coppe o non coppe, è necessario avere ricambi il più possibile all'altezza dei titolari e perché no, potersi concedere il lusso di tenersi nella manica qualche asso di primissimo livello.Detto questo, e giusto per tornare al punto di partenza, vale la pena prendersi un attimo per parlare proprio di. Due “predestinati”, potenzialmente titolari della Nazionale che sarà, ma perennemente alla ricerca della definitiva consacrazione. Inutile girarci tanto attorno:Sono in grado di fare il salto di qualità? Sta a loro rispondere, e. Eccola, quindi, un'altra risposta ad operazioni come quella che porterà a Firenze un centravanti come Pellegrino o la ricerca di altri rinforzi a centrocampo nonostante siano già arrivati giocatori come Ouali o Atta.Certo, resta da capire. Vale per Moise, così come (o forse ancor di più) per Fagioli.. Si vedrà. Di certo c'è che. Un'altra dimostrazione, semmai ce ne fosse bisogno, di come il direttore sportivo abbia ben chiara la direzione che ha preso il calcio e quale sia la strada da seguire per non restare indietro.