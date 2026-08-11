Il futuro dell'attacco della Fiorentina continua a vivere ore di fitti intrecci di mercato attorno alla figura di Moise Kean. Se da un lato arrivano le dichiarazioni ufficiali a gettare acqua sul fuoco, dall'altro le notizie di esperti e addetti ai lavori raccontano di un interesse tutt'altro che tramontato.

Moretto rilancia: "Fabregas lo vuole, pronti nuovi contatti"

Nonostante il freno tirato dal dirigente comasco: "Kean? Abbiamo Morata. Non c'è mai stata trattativa", i movimenti dietro le quinte raccontano una storia diversa. A confermarlo è stato un post su X dell'esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha riacceso le indiscrezioni attorno alla punta gigliata: "Il Como non molla la pista Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina piace tantissimo a Cesc Fabregas. Presto nuovi contatti".

Il tecnico dei lariani stravede per le caratteristiche dell'attaccante e starebbe continuando a spingere con la propria dirigenza per esplorare ogni margine di manovra. La Fiorentina osserva la situazione forte della volontà di trattenere il giocatore, ma la sensazione è che il capitolo non sia affatto chiuso.

Il Como non molla la pista Moise Kean.



L’attaccante della Fiorentina piace tantissimo a Cesc Fàbregas. Presto nuovi contatti. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 11, 2026