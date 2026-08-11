Oltre alle novità legate ai nuovi innesti approdati a Firenze in questa sessione di mercato, la lista ufficiale dei numeri di maglia pubblicata dalla Fiorentina svela importanti variazioni anche per diversi elementi già presenti in rosa nella passata stagione. Scelte che toccano sia la difesa della porta sia, soprattutto, i leader del reparto offensivo.

Tra i pali: il passaggio di Lezzerini

La variazione più marginale riguarda il pacchetto dei portieri. Luca Lezzerini lascia infatti la maglia numero 1 per virare sulla casacca numero 19.

Gudmundsson torna alle origini, la 9 a Moise Kean

I cambiamenti di maggior peso e suggestione si registrano tutti nel reparto d'attacco. Con la decisione della società di ritirare la maglia numero 10 in onore di Giancarlo Antognoni in occasione dell'anno del Centenario, Albert Gudmundsson ha dovuto cambiare casacca: l'islandese ha scelto di indossare la numero 11, il numero che lo aveva visto protagonista assoluto durante l'esperienza con la maglia del Genoa.

Novità di spicco anche per il centravanti titolare viola: Moise Kean abbandona la maglia numero 20 vestita nei precedenti due anni a Firenze e si prende ufficialmente la numero 9, la casacca per eccellenza del bomber.