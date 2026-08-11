Mateo Pellegrino è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha accelerato nelle ultime ore per l’attaccante argentino del Parma e l’operazione è entrata nella fase conclusiva, con pochi dettagli ancora da sistemare prima della fumata bianca.

L’accordo con Pellegrino è totale, così come quello con il suo agente. Il contratto che legherà l’attaccante alla Fiorentina è già pronto e, dunque, sul fronte del giocatore non sembrano esserci più ostacoli. Una volontà comune che ha permesso alla trattativa di compiere passi importanti verso la chiusura.

Adesso resta da perfezionare l’intesa definitiva tra Fiorentina e Parma. Le due società stanno lavorando a un’operazione complessiva da oltre 20 milioni di euro e rimangono soltanto alcuni dettagli da limare. Una volta sistemati gli ultimi aspetti dell’accordo, Pellegrino potrà diventare un nuovo giocatore viola e andare a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Fabio Grosso. Lo riporta Fabrizio Romano.