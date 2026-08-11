La Fiorentina ha il sostituto di Roberto Piccoli. Mateo Pellegrino è stato bloccato da tempo, in attesa che si concretizzi l’eventuale partenza dell’attaccante italiano.

Il quadro è quindi abbastanza chiaro: se Piccoli dovesse lasciare Firenze, la Fiorentina sarebbe pronta ad affondare per Pellegrino, profilo individuato come soluzione ideale per completare il reparto offensivo a disposizione di Fabio Grosso.

Resta invece Andrea Pinamonti come piano B. L'attaccante del Sassuolo avrebbe anche costi minori (dato il contratto in scadenza il prossimo giugno). Al momento, però, la priorità è chiara: la Fiorentina è forte su Pellegrino e lo considera il primo nome per l’eventuale sostituzione di Piccoli.