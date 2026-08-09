Roberto Piccoli si avvicina sempre di più al Bologna. L’attaccante è pronto a lasciare la Fiorentina e nelle ultime ore la trattativa con il club rossoblù ha registrato passi avanti importanti, tanto che l’operazione sembra ormai indirizzata verso la fumata bianca.

Fiorentina e Bologna stanno lavorando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per un pacchetto complessivo che potrebbe raggiungere i 18 milioni di euro. Una formula che consentirebbe ai rossoblù di inserire subito Piccoli nell’organico e di posticiparne l’acquisto a titolo definitivo.

Parallelamente è già stato raggiunto un accordo di principio tra il Bologna e il centravanti per un contratto fino al 2031 in caso di permanenza definitiva in Emilia. Restano da definire gli ultimi dettagli tra le società, ma la distanza si è sensibilmente ridotta e Piccoli è sempre più vicino a salutare Firenze per iniziare una nuova avventura in rossoblù.