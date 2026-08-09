I giovani sono una porta spalancata sul domani e la Fiorentina ha deciso di investire su di loro. Portano entusiasmo e brio però hanno anche bisogno di tempo per poter sbagliare, crescere e imparare.

In casa viola sanno che tra i tifosi l'euforia è schizzata alle stelle sopratutto dopo l'arrivo del genietto argentino, ma sono consapevoli che ci vorrà del tempo, perché la rosa è stata rivoltata, alcuni giocatori non conoscono ancora la Serie A e pure il tecnico è alla prima esperienza con la Fiorentina.

Perciò la cautela è d'obbligo, anche se i tifosi sognano già l'Europa. Servirà pazienza, sebbene sulla carta le premesse ci siano tutte. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.