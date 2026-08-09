La Fiorentina prepara il cambio alle spalle di Moise Kean: Roberto Piccoli è destinato al Bologna e il principale candidato a sostituirlo è Mateo Pellegrino del Parma. Qualora l'operazione per l'argentino dovesse complicarsi per ragioni economiche, l'alternativa principale resta Andrea Pinamonti del Sassuolo. Il club viola, dopo aver già acquistato otto giocatori, conta di aggiungerne altri tre o quattro per completare la rivoluzione estiva.

Il passaggio decisivo è rappresentato proprio dalla cessione di Piccoli al Bologna. I rossoblù, con Sartori in prima linea, stanno lavorando a un'operazione che abbia come punto d'arrivo l'acquisto definitivo dell'attaccante. La Fiorentina intende poi reinvestire immediatamente le risorse ricavate per arrivare a Pellegrino, vecchio pallino di Paratici: il dirigente aveva già individuato il centravanti del Parma come possibile sostituto di Kean quando il futuro dell'attaccante viola era ancora incerto.

Pellegrino è dunque oggi la prima scelta, anche perché la concorrenza della Juventus sembra essersi raffreddata, con i bianconeri orientati su Zirkzee. Se però le richieste economiche del Parma rendessero impraticabile l'affare, la Fiorentina sarebbe pronta a virare su Pinamonti. Nel frattempo rimane vivo anche l'obiettivo Thorstvedt: un altro tassello considerato importante per completare il mercato viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.