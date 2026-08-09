Poco più di un mese e mezzo fa, quando il mercato doveva ancora entrare nel vivo, Fabio Paratici nella conferenza stampa di chiusura della stagione 2025-26 insistette molto su due aggettivi: duratura e competitiva. Parole chiave per descrivere la Fiorentina già ben delineata nella sua testa, che da progetto sta diventando realtà: una Viola rivoluzionata all'insegna della gioventù, perché i giovani rappresentano il futuro e consentono di allungare lo sguardo in avanti.

Il diesse viola è passato dalle parole ai fatti, costruendo una squadra all'insegna della linea verde: basta andare a guardare le carte d'identità degli otto volti nuovi della truppa di Fabio Grosso per accorgersi che il più vecchio è Joao Mario con i suoi 26 anni. L'età media degli acquisti di mercato è 21,5, con il 18enne Franco Mastantuono, appena arrivato dal Real Madrid in prestito secco, che è stato il colpo più mediatico ma è anche il più piccolo della compagnia.

Talento e freschezza, un progetto sostenibile e futuribile che punta su profili giovani ma con esperienza internazionale, per alzare la qualità tenendo basso il monte ingaggi. In questo scenario s'inserisce perfettamente Mateo Pellegrino, attaccante 24enne del Parma che il club dei Commisso vorrebbe portare a Firenze per sostituire Roberto Piccoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.