Moreno si allontana dal Wrexham. Di Marzio: "Trattativa in corso con il Venezia" R. VN Redazione VN 25 luglio - 18:57 25 luglio

Matias Moreno non è stato convocato per la tournée inglese. Il difensore è sul mercato e la Fiorentina sta trattando una sua cessione. Sembrava tutto fatto con il Wrexham per una trattativa sulla base…