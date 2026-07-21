Sotto controllo e chance di rilancio: perché la Fiorentina ha ceduto Comuzzo
L'approfondimento sulle ragioni della scelta di far partire il numero 15
L'approfondimento sulle ragioni della scelta di far partire il numero 15
Il difensore viola saluta, almeno momentaneamente, per vestirsi di granata: ricapitoliamo formula e cifre
Secondo La Repubblica la questione Kean è in costante sviluppo
Pietro Comuzzo verso le visite mediche col Torino. I granata spingono anche per Fortini: Paratici chiede 10 milioni complessivi
La Fiorentina chiede 40 milioni per Kean. In caso di addio spuntano due idee
La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato viola: Venezia interessato a Moreno e Sohm, mentre Lazio e altri club osservano i centrocampisti.
Pietro Comuzzo è pronto a lasciare la Fiorentina, l’operazione con il Torino è definita.
La Fiorentina è vicina a chiudere un altro colpo per gli esterni di difesa. Infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, è solo una questione di tempo per vedere Joao Mario in viola, dal momento che…
Proseguono in maniera proficua i contatti tra Lazio e Fiorentina per Brescianini e Fabbian. Il club viola ha dato un'apertura di massima alla cessione in prestito senza obbligo di riscatto per…
La Fiorentina cederà Pietro Comuzzo ma solo in prestito: i viola vogliono mantenere il controllo sul futuro del giovane difensore
La notizia del giorno arriva però dalla Spagna e riguarda l'acquisto da parte del Real Madrid di Yan Diomande per oltre 100 milioni
Il prossimo calciatore in uscita dalla Fiorentina sarà molto probabilmente Pietro Comuzzo. Il centrale gigliato classe 2005 è ad un passo dal trasferimento al Torino, in prestito con diritto di…
Il Torino sta per chiudere un colpo in difesa. Il ds Gianluca Petrachi sta monitorando diverse piste per rinforzare il reparto arretrato granata, una di queste porta allo svincolato Eray Cömert,…
C'è anche un gioiello della Fiorentina tra le opzioni del Napoli per il calciomercato estivo. Alla ricerca di profili giovani e pronti al grande salto per completare l'organico di Massimiliano Allegri…
Il Venezia fa sul serio per Matias Moreno. Il club lagunare si trova nella necessità impellente di rinforzare la propria retroguardia dopo la cessione del capitano Svoboda al Brighton e il lungo…
Vive una fase di stallo la situazione legata al futuro di Moise Kean. Il tema continua a tener banco nelle ultime ore di calciomercato, ma al momento non si registrano scatti decisivi. Come…
Matias Moreno non è stato convocato per la tournée inglese. Il difensore è sul mercato e la Fiorentina sta trattando una sua cessione. Sembrava tutto fatto con il Wrexham per una trattativa sulla base…
Il futuro di Dodò continua a far parlare, non soltanto in Italia ma anche oltreoceano. Il nome del terzino destro della Fiorentina è stato accostato nelle scorse settimane ad un possibile ritorno in…
Il noto esperto di mercato Matteo Moretto annuncia un colpo clamoroso in entrata per il Real Madrid. Secondo quanto dichiarato dal socio di Fabrizio Romano, l'attaccante esterno classe 2005 del Lipsia…
Salta il trasferimento di Antonin Barak all'APOEL FC. Il comunicato della società cipriota: > APOEL FC comunica che non procederà con la stipula di un accordo definitivo con il calciatore Antonin…
C'è grande traffico nel centrocampo della Fiorentina dopo gli arrivi di Atta e Inao Oulai. Ed è per questo motivo che è lecito aspettarsi qualche uscita nel corso delle prossime ore. Due nomi in odore…
La mancata presenza nella lista dei convocati di Fabio Grosso un segnale chiaro: Luis Balbo è pronto a salutare la Fiorentina. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di…
Il Napoli, come sempre, è in attesa delle uscite prima di dare sfogo al suo mercato in entrata, ma intanto sono diversi i giocatori messi sul taccuino. Come scrive Alfredo Pedullà, sono tre i nomi che…
La Juventus, dopo l'addio di Dusan Vlahovic, è in cerca di un centravanti: Kolo Muani si complica sempre di più, ecco che allora i bianconeri tornano su Pellegrino
Morgan Rogers completerà un trasferimento storico al Chelsea. Il trequartista paserà ai Blues per quasi 120 milioni di sterline. Percorso inverso per Alejandro Garnacho, l'ala argentina. Paratici…
Il futuro di Matias Moreno è ancora tutto da decidere in casa Fiorentina. Nonostante nei giorni scorsi sembrava essere imminente il suo passaggio al Wrexham (LE ULTIME), il trasferimento è ancora in…
Il centrocampista Alessandro Bianco è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena. La Fiorentina ha ceduto il classe 2002 a titolo definitivo al club che quest'anno giocherà la Serie B. Il comunicato…
Il mercato di Chelsea ed Aston Villa è entrato nel vivo. I Villans stanno rivoluzionando la loro rosa, con le cessioni di big come Digne, Tielemans e Rogers. Proprio Rogers è ad un passo dal Chelsea,…