Oulai e Arokodare? Ok, ma non entrambi. La regola che frena i piani di Paratici

Nelle ultime ore il club viola ha intensificato i contatti per Oulai e per Arokodare. Ma possono arrivare entrambi?

Redazione VN 15 luglio 2026 (modifica il 15 luglio 2026 | 10:48)

La Fiorentina è scatenata sul mercato. Sia in entrata sia in uscita, Fabio Paratici sta costruendo una squadra competitiva da affidare a Fabio Grosso il prima possibile. Nelle ultime ore il club viola ha intensificato i contatti per Oulai del Trabzonspor (ivoriano), destinato a rinforzare il centrocampo, e per Arokodare del Wolverhampton (nigeriano). Due profili interessanti, accomunati da una caratteristica: sono entrambi extracomunitari.

Può quindi la Fiorentina acquistarli entrambi? La risposta è no. Per capire il motivo bisogna partire dall'arrivo di Viery. Il brasiliano, infatti, ha occupato lo slot riservato agli extracomunitari senza vincoli, lasciando al club di Rocco Commisso, che ha iniziato la stagione con più di due extracomunitari in rosa, la possibilità di tesserare soltanto un altro giocatore EC, purché possa vantare almeno due presenze ufficiali con la propria Nazionale negli ultimi 12 mesi. Sotto questo aspetto, né Oulai né Arokodare avrebbero problemi.

L'arrivo di Viery, però, ha di fatto escluso la possibilità per la Fiorentina di acquistare entrambi. Di conseguenza, l'eventuale arrivo di uno dei due escluderebbe automaticamente quello dell'altro.

La norma — Per ogni sessione di calciomercato ogni squadra italiana ha a disposizione la possibilità di tesserare fino a due calciatori extracomunitari provenienti dall'estero. Dal 2024, inoltre, la regola è stata "alleggerita" perché per poter tesserare un calciatore extracomunitario non è più necessario liberare un posto in rosa trasferendo un calciatore extracomunitario già tesserato verso l'estero.

La regola è chiara, ma ha anche due sotto-norme che possono da un lato ampliare a 3 il numero di extracomunitari tesserabili e dall'altro inserire limitazioni ad uno dei due innesti. Se una squadra, al momento dell'apertura del calciomercato ha 0 calciatori extracomunitari in rosa può tesserarne fino a 3. Se un club ha più di due extracomunitari in rosa può tesserarne sempre due, ma uno dei due deve avere un comprovato curriculum sportivo a livello di nazionali giovanili (5 convocazioni) o maggiore (2 convocazioni negli ultimi 12 mesi).