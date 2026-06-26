Con l'imminente arrivo di Viery, la Fiorentina ha praticamente ipotecato il primo dei due slot per i calciatori extracomunitari per la stagione 2026-2027. Per il brasiliano è stato utilizzato lo slot "libero", ovvero quello senza vincoli di presenze internazionali. Al club viola resta così a disposizione un solo ultimo slot extracomunitario, che però per regolamento potrà essere occupato esclusivamente da un calciatore che vanti almeno due presenze ufficiali in distinta con la Nazionale maggiore del proprio Paese.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Viery occupa il primo slot per gli extracomunitari. La situazione
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Viery occupa il primo slot per gli extracomunitari. La situazione
Viery si prende il primo dei due slot disponibili. Ma il secondo sarà vincolato. Ecco la siatuazione del mercato gigliato
Le opzioni per il mercato della Fiorentina, tuttavia, rimangono ampie. Va ricordato infatti che, oltre all'ultimo slot extracomunitario rimasto, la società viola ha teoricamente spazio per tesserare senza problemi anche un calciatore di nazionalità albanese e uno di nazionalità inglese. Grazie alle recenti modifiche regolamentari che equiparano i cittadini di questi due Paesi ai comunitari, l'eventuale arrivo di profili provenienti da Albania o Inghilterra non andrebbe a intaccare i limitati visti extracomunitari.
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