L’impressione è che una fiammata viola possa arrivare da un momento all’altro, magari anche prima dei fisiologici giorni di stanca di Ferragosto. Il mercato della Fiorentina non è finito, questa è una certezza. Fabio Paratici e Roberto Goretti sono ancora segnalati su diversi profili. Ruoli noti. Nomi fino a un certo punto.

Perché Kristian Thorstvedt e Mateo Pellegrino ce li siamo appuntati da tempo sulla lista dei desideri, ma per quel che riguarda l’esterno offensivo mancino quel che circola negli ambienti del calciomercato è soltanto l’identikit.

Profilo di livello internazionale, da comprare a titolo definitivo. Possibile che sia da cercare fra i calciatori dei grandi club europei. Lo scrive la Nazione.