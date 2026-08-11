Questione d’incastri. Per il centravanti-bis fino a prova contraria (e chiamarlo di scorta è comunque inadatto), per l’esterno offensivo che faccia esclamare “altro colpo della Fiorentina” in quest’estate all’attacco al Viola Park (mentre l’alternativa nel ruolo potrebbe essere un prestito sul gong del mercato), per il centrocampista che vada ad irrobustire e qualificare un reparto già robusto e soprattutto qualificato.

Da Pellegrino a Thorstvedt passando dal sempre più probabile mister x per la fascia, Paratici non ha ancora finito di rifare il trucco al gruppo di Grosso. Tutt’altro. Lo scrive il Corriere dello Sport.