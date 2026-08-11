Roberto Piccoli è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina nonostante i tre gol segnati nelle amichevoli contro Qpr, Watford e Real Madrid. Il club viola ha deciso di puntare su Kean come riferimento offensivo di Fabio Grosso ed è disposto a cedere il centravanti bergamasco, arrivato appena un anno fa per oltre 25 milioni. Dopo i sondaggi di Lazio e Genoa, poco propense ad andare oltre il prestito, è il Bologna ad aver mosso i passi più concreti.

I rossoblù hanno aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto, ma resta da trovare l’intesa economica: la Fiorentina chiede poco meno di 20 milioni, mentre il Bologna non supera al momento i 15. La fumata bianca potrebbe arrivare trovando un punto d’incontro, eventualmente attraverso bonus legati anche alla qualificazione europea degli emiliani. Una volta definita la partenza di Piccoli, Paratici potrà accelerare per Mateo Pellegrino, già individuato da tempo come suo sostituto e favorevole al trasferimento a Firenze.

Piccoli si prepara così a chiudere la sua esperienza viola dopo 42 presenze tra campionato e Conference League, 7 gol e 2 assist. Il peso dell'investimento effettuato la scorsa estate e alcune incertezze sotto porta hanno accompagnato la sua stagione, nonostante l'impegno apprezzato da tifosi e compagni. Il futuro sembra adesso portarlo a Bologna, dove potrebbe andare a comporre il nuovo reparto offensivo rossoblù insieme a Dovbyk. Lo scrive il Corriere Fiorentino.