La Fiorentina continua a lavorare per completare la rosa di Fabio Grosso, con Fabio Paratici impegnato su più fronti. Restano da sistemare il secondo centravanti, un esterno offensivo di alto livello e un centrocampista. Ai nomi già noti di Mateo Pellegrino e Kristian Thorstvedt si sarebbe è aggiunto nelle ultime ore quello di Eljif Elmas, 26enne macedone rientrato al Lipsia dopo il prestito al Napoli. Un profilo particolarmente interessante per la sua duttilità e per la possibilità di ricoprire più ruoli dalla metà campo in avanti.

Elmas può infatti giocare da mezzala, trequartista e, all'occorrenza, da esterno offensivo, caratteristiche che lo renderebbero adatto al 4-3-2-1 utilizzato in questa fase da Grosso. Sentito dal procuratore l’interesse del club viola, Elmas si sarebbe preso qualche ora per dare una risposta: solo successivamente la Fiorentina deciderà se presentare al Lipsia un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore, in passato seguito anche dalla Juventus, ci sarebbero inoltre un paio di società di Premier League. Piccola questione che dobbiamo sottolineare per forza di cose noi di VN: Elmas è extracomunitario e quindi non può unirsi alla causa viola.

Intanto resta molto avanzata la pista Mateo Pellegrino, destinato a diventare il nuovo centravanti alle spalle di Kean una volta definito il trasferimento di Roberto Piccoli al Bologna. La Fiorentina vorrebbe utilizzare anche per l'argentino la formula del prestito con obbligo di riscatto. Rimane aperto infine il dossier Thorstvedt: nell'operazione con il Sassuolo potrebbe entrare Niccolò Fortini come parziale contropartita tecnica, permettendo ai viola di coprire una parte importante della valutazione del centrocampista norvegese. Lo scrive il Corriere dello Sport.