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La redazione di Violanews.com è sempre attenta alle notizie che vengono dal mondo del calcio con un occhio particolare a quelle legate alla Fiorentina. Non trascuriamo di pubblicare tutte quelle altre news e curiosità che giornalmente vengono pubblicate su quotidiani e sul web. Tutte le classifiche, le notizie sul mondo arbitrale e le decisioni del Giudice Sportivo, rigorosamente in tempo reale 24 ore su 24. Il nostro lettore ha così subito un panorama il più possibilmente completo sul mondo del calcio a 360 gradi.
Juventus FC v ACF Fiorentina - Serie A

Lutto per Luciano Spalletti: è scomparsa la mamma Ilva

R. VN

Lutto in casa Juventus: è venuta a mancare la mamma di Luciano Spalletti, Ilva, tifosa viola. La donna aveva 93 anni e e viveva a Spicchio-Sovigliana, frazione del comune di Vinci, in provincia di…

AC Milan v ACF Fiorentina - Serie A-B U15 Final

Amorim blocca Camarda: "Resterà qui con noi"

R. VN

Intervenuto a Sky Sport dopo l'amichevole tra Milan e Celtic, Ruben Amorim ha parlato così del futuro di Camarda, finito anche nel mirino della Fiorentina nei mesi scorsi. Le parole sul futuro…

ACF Fiorentina v Juventus - Serie A

Guardiola rifiuta l'Italia. Pirlo verso la panchina azzurra

R. VN

Pep Guardiola ha detto no all'Italia e la FIGC è pronta a puntare su Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale. La scelta riflette la linea della nuova dirigenza, guidata da Paolo…

lutto

Lutto in casa Sarri: è scomparso il padre Amerigo

R. VN

Grave lutto per Maurizio Sarri. Il tecnico dell'Atalanta ha perso suo babbo Amerigo, scomparso all'età di 97 anni. Amerigo era stato un ciclista tra gli anni 40 e 50, trasmettendo per altro, la…