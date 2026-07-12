Fabregas: "Liberali in tre giorni ci ha dimostrato che giocatore è, capisce tutto"
Il tecnico del Como Cesc Fabregas presenta l'acquisto di Mattia Liberali
Il tecnico del Como Cesc Fabregas presenta l'acquisto di Mattia Liberali
Ranieri ha vinto Coppa Italia e Supercoppa 1996, Mancini la Coppa Italia 2001
Rivoluzione Italia: Claudio Ranieri in pole come nuovo direttore tecnico, mentre per la panchina azzurra avanza il ritorno di Mancini.
Lutto in casa Juventus: è venuta a mancare la mamma di Luciano Spalletti, Ilva, tifosa viola. La donna aveva 93 anni e e viveva a Spicchio-Sovigliana, frazione del comune di Vinci, in provincia di…
Andrea Pirlo era il nome in cima alla lista di Maldini e Leonardo come nuovo ct della Nazionale. Tuttavia, le polemiche delle ultime ore hanno portato Malagò a fare marcia indietro. L'ex…
La situazione legata all'ex tecnico di Juve e Samp è in stallo ed il direttore tecnico azzurro potrebbe fare un passo indietro
Firenze-(Italpress) - Agli Europei di atletica a Birmingam “si va per raccogliere il massimo. Alla fine è inutile nascondersi, sono un metro avanti a tutti come misure in Europa, quindi si va lì per…
Dopo la risposta negativa di Guardiola alla chiamata di Leonardo e Maldini, i riflettori sono stati puntati su Andrea Pirlo. Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ci sono tante…
Intervenuto a Sky Sport dopo l'amichevole tra Milan e Celtic, Ruben Amorim ha parlato così del futuro di Camarda, finito anche nel mirino della Fiorentina nei mesi scorsi. Le parole sul futuro…
Pep Guardiola ha detto no all'Italia e la FIGC è pronta a puntare su Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale. La scelta riflette la linea della nuova dirigenza, guidata da Paolo…
Pep Guardiola ha deciso di declinare, nella notte appena trascorsa, la proposta presentatagli da Paolo Maldini e Leonardo per il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio. L'ex…
Il sogno per la Nazionale italiana si chiama Pep Guardiola. E nonostante ci sia un problema di budget finanziario, per certi allenatori si può fare un'eccezione. Ma Maldini e Leonardo sono tornati da…
Daniele Galloppa tra poche settimane debutterà in Serie B con il Modena. Il tecnico ha fatto benissimo ala guida della Fiorentina Primavera, ed è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "Mi…
Grave lutto per Maurizio Sarri. Il tecnico dell'Atalanta ha perso suo babbo Amerigo, scomparso all'età di 97 anni. Amerigo era stato un ciclista tra gli anni 40 e 50, trasmettendo per altro, la…
Il mondo del calcio piange la scomparsa di Kevin Keegan, venuto a mancare all'età di 75 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. L'annuncio è stato dato ufficialmente dalla famiglia…
Particolarmente toccante il saluto che il Trabzonspor ha voluto dedicare a Christ Inao Oulai, arrivato da poco alla Fiorentina attraverso i suoi caali ufficiali: Alcune storie, pur essendo brevi,…
Mercoledì 22 luglio, alle ore 19, allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli è in programma la seconda amichevole della Fiorentina targata Fabio Grosso che, dopo…
La Spagna è Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Dopo una partita infinita, a decidere la finale di New York è una rete all'inizio del secondo tempo supplementare di Ferran…
È stato identificato come Luca Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni, il cadavere carbonizzato rinvenuto nella mattinata di oggi in un terreno agricolo di Eboli, in provincia di Salerno, tra la…
Intervistato da Libero, l'ex Fiorentina Cesare Prandelli si è soffermato sul momento del calcio italiano: Le parole dell'ex tecnico viola "L'Europa e l'Italia ci hanno rimesso senza azzurri ai…
La Commissione Sport, guidata dal presidente Marco Burgassi, ha accolto il presidente Riccardo Cerza, il vicepresidente Francesco Di Costanzo e il responsabile storia e tradizioni Roberto Vinciguerra,…
La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sul cosiddetto "caso arbitri", che coinvolgeva il designatore Gianluca Rocchi, il responsabile Var Andrea Gervasoni e alcuni esponenti…
Andrea Pirlo è il nome che nelle ultime ore ha guadagnato maggiore forza per la panchina della Nazionale italiana. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe il candidato indicato da Paolo Maldini per…
Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Dopo la vittoria nella serata di ieri delle Furie Rosse sulla Francia, è dei sudamericani la seconda semifinale grazie a una rimonta incredibile. Il…
È in corso la sessione estiva di calciomercato 2026, preludio alla stagione 2026/27: dal 29 giugno al 1 settembre i club di Serie A possono operare in entrambe le direzioni, entrata e uscita, allo…
Il pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione ha firmato la richiesta di archiviazione del filone dell'inchiesta sugli arbitri che vede coinvolto il designatore Gianluca Rocchi. La decisione è…
Rob Dieperink era stato l'addetto al Var in Crystal Palace-Fiorentina, ma proprio nei giorni successivi al match di Conference era stato arrestato. Da lì non si era più ripreso