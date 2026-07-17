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Italiano sogna il grandissimo colpo. Salah ha aperto al Besiktas

Italiano sogna il grandissimo colpo. Salah ha aperto al Besiktas - immagine 1
Italiano sogna il grande colpo. Salah apre al Besiktas
Redazione VN

Il Besiktas di Vincenzo Italiano sogna in grande. L'inizio di mercato è stato interessante, con l'arrivo di Leandro Trossard. Il belga ha lasciato l'Arsenal per accasarsi ai turchi, un grande colpo, visto che Trossard è stato un pezzo importante nello scacchiere di Arteta. Il Besiktas però non si ferma, e sogna addirittura Momo Salah. L'egiziano ha lasciato il Liverpool, ed ha aperto alla destinazione, come scrive Yağız Sabuncuoğlu. La richiesta di Salah è di 15 milioni, ma le parti stanno trattando. Salah ha espresso la volontà di rimanere nel calcio europeo, nonostante le offerta americane e saudite.

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