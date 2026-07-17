UFFICIALE – Gosens va allo Schalke 04: “Progetto incredibilmente convincente”

"Tutti allo Schalke 04 hanno lavorato incredibilmente duramente per portarmi qui. Mi hanno mostrato il loro piano e mi hanno spiegato esattamente quale sarà il mio ruolo e cosa si aspettano da me. È stato tutto incredibilmente convincente e sono davvero entusiasta di questo. Voglio dare l'esempio attraverso le mie performance sul campo e assumermi fin da subito le mie responsabilità."