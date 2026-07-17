Dopo il durissimo sfogo social arrivato nel pomeriggio, adesso c'è anche il timbro della massima ufficialità: Robin Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04. Il club tedesco ha annunciato l'ingaggio dell'esterno, che lascia Firenze per fare ritorno in patria.
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UFFICIALE – Gosens va allo Schalke 04: “Progetto incredibilmente convincente”
Il comunicato specifica che lo Schalke 04 ha ingaggiato il nazionale tedesco in prestito dalla Fiorentina, ma che l'accordo include già tutte le disposizioni necessarie per rendere permanente il trasferimento del trentaduenne. Gosens, che vanta oltre 400 presenze competitive in carriera tra i massimi campionati e la Champions League (con più di 100 gol e assist totali), indosserà la maglia numero 8.
Le prime parole di Gosens: "Progetto convincente"—
Contestualmente al comunicato, sono arrivate anche le prime dichiarazioni ufficiali del calciatore, apparso decisamente rinvigorito e motivato dalla nuova sfida tedesca:
"Tutti allo Schalke 04 hanno lavorato incredibilmente duramente per portarmi qui. Mi hanno mostrato il loro piano e mi hanno spiegato esattamente quale sarà il mio ruolo e cosa si aspettano da me. È stato tutto incredibilmente convincente e sono davvero entusiasta di questo. Voglio dare l'esempio attraverso le mie performance sul campo e assumermi fin da subito le mie responsabilità."
L'esterno ha poi concluso sottolineando la sua nota fede calcistica per il club di Gelsenkirchen:
"Tutti sanno che ho un legame speciale con lo Schalke. Sono davvero entusiasta di questa sfida e non vedo l'ora di scendere in campo con i ragazzi e dare assolutamente tutto quello che ho".
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