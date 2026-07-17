Gosens e la riconoscenza: “Le società la vogliono, ma vale anche viceversa”

Adesso è praticamente ufficiale: Robin Gosens lascia la Fiorentina per fare ritorno in Germania, dove vestirà la maglia dello Schalke 04 . L'esterno tedesco si trasferisce a titolo temporaneo con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro più bonus . Un addio consumatosi in tempi rapidi, ma tutt'altro che sereno. Il calciatore ha affidato ai propri canali Instagram un durissimo messaggio di addio, mostrando tutta la sua amarezza per il trattamento ricevuto e attaccando direttamente la memoria corta del mondo del calcio.

"Il primo anno qui è andato incredibilmente bene. Il secondo, incredibilmente male. Ma quello che non è mai cambiato è il fatto che ogni singolo giorno ho lasciato qui la mia vita. In campo e fuori. E che mi sono sempre comportato in modo corretto, nei confronti di tutti."