Fabio Paratici sta lavorando molto in questa sessione di mercato con diversi acquisti arrivati con grande anticipo e qualche sorpresa. Ma il ds viola dovrà gestire inevitabilmente anche il capitolo uscite data la necessità di sfoltire una rosa numerosa. Gosens, rimasto fuori dal progetto tecnico, adesso è pronto ad accettare lo Schalke 04. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni e legato alla permanenza in Bundesliga. Su di lui c'erano anche Fenerbahce e Siviglia.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Gosens allo Schalke. Il Le Havre fissa le visite mediche per Richardson”
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CorFio: “Gosens allo Schalke. Il Le Havre fissa le visite mediche per Richardson”
La situazione sulle uscite in casa Fiorentina
Anche Moreno è pronto a lasciare Firenze per raggiungere il Wrexham, disposto ad assicurare ai viola una cifra di 8,5 milioni più il 50% sulla rivendita. Per Richardson ci sono delle novità: Le Havre ha già fissato le visite mediche e la Fiorentina spera di chiudere con un prestito con diritto di riscatto da 8 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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