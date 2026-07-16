CorFio: “Gosens allo Schalke. Il Le Havre fissa le visite mediche per Richardson”

Fabio Paratici sta lavorando molto in questa sessione di mercato con diversi acquisti arrivati con grande anticipo e qualche sorpresa. Ma il ds viola dovrà gestire inevitabilmente anche il capitolo uscite data la necessità di sfoltire una rosa numerosa. Gosens, rimasto fuori dal progetto tecnico, adesso è pronto ad accettare lo Schalke 04. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni e legato alla permanenza in Bundesliga. Su di lui c'erano anche Fenerbahce e Siviglia.