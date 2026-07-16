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CorFio: “Gosens allo Schalke. Il Le Havre fissa le visite mediche per Richardson”

Richardson
La situazione sulle uscite in casa Fiorentina
Redazione VN

Fabio Paratici sta lavorando molto in questa sessione di mercato con diversi acquisti arrivati con grande anticipo e qualche sorpresa. Ma il ds viola dovrà gestire inevitabilmente anche il capitolo uscite data la necessità di sfoltire una rosa numerosa. Gosens, rimasto fuori dal progetto tecnico, adesso è pronto ad accettare lo Schalke 04. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni e legato alla permanenza in Bundesliga. Su di lui c'erano anche Fenerbahce e Siviglia.

Anche Moreno è pronto a lasciare Firenze per raggiungere il Wrexham, disposto ad assicurare ai viola una cifra di 8,5 milioni più il 50% sulla rivendita. Per Richardson ci sono delle novità: Le Havre ha già fissato le visite mediche e la Fiorentina spera di chiudere con un prestito con diritto di riscatto da 8 milioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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