Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione ottimista su Valdepeñas: “Il suo arrivo è confermato. Ma c’è un’incognita”

La Nazione

Nazione ottimista su Valdepeñas: “Il suo arrivo è confermato. Ma c’è un’incognita”

Valdepenas grafica
Victor Valdepeñas sarà un giocatore della Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina vuole chiudere per Victor Valdepeñas e, secondo quanto riportato da La Nazione, il suo arrivo è confermato. Ma le tempistiche restano ancora un incognita con il suo sbarco a Firenze che potrebbe essere posticipato di qualche giorno.

Il Real Madrid, infatti, sta valutando se farlo vedere a Mourinho per questioni future. Nessun intoppo dunque sul trasferimento alla Fiorentina. Il classe 2006 potrebbe rientrare in un'affare alla Nico Paz.

Leggi anche
CorSport: “Arthur Atta entusiasma i tifosi. Ha grandi qualità tecnico-atletiche”
Capitolo esterni, Nazione: “Bakayoko il preferito. L’offerta della Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA