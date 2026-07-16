La Fiorentina vuole chiudere per Victor Valdepeñas e, secondo quanto riportato da La Nazione, il suo arrivo è confermato. Ma le tempistiche restano ancora un incognita con il suo sbarco a Firenze che potrebbe essere posticipato di qualche giorno.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione ottimista su Valdepeñas: “Il suo arrivo è confermato. Ma c’è un’incognita”
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Nazione ottimista su Valdepeñas: “Il suo arrivo è confermato. Ma c’è un’incognita”
Victor Valdepeñas sarà un giocatore della Fiorentina
Il Real Madrid, infatti, sta valutando se farlo vedere a Mourinho per questioni future. Nessun intoppo dunque sul trasferimento alla Fiorentina. Il classe 2006 potrebbe rientrare in un'affare alla Nico Paz.
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