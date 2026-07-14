VN – Operazione Valdepeñas: svelata la cifra della recompra del Real

Il mercato della Fiorentina si accende con l'arrivo ormai imminente di Victor Valdepeñas, gioiello classe 2006 del Real Madrid. Nelle ultime ore sono emersi i dettagli principali dell'accordo economico: la società viola verserà subito nelle casse dei Blancos 8 milioni di euro, garantendo agli spagnoli anche una percentuale pesantissima pari al 50% sulla futura rivendita del giocatore. Ma c'è di più. Il Real Madrid, come da consolidata consuetudine per le cessioni dei propri talenti della Fábrica, l'operazione Nico Paz ne è l'esempio più lampante, si è tenuto stretto il diritto di riacquisto. Ebbene, grazie al lavoro di ricerca della nostra redazione, siamo in grado di svelarvi in esclusiva a quanto ammonta esattamente questa clausola.