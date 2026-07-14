Il mercato della Fiorentina si accende con l'arrivo ormai imminente di Victor Valdepeñas, gioiello classe 2006 del Real Madrid. Nelle ultime ore sono emersi i dettagli principali dell'accordo economico: la società viola verserà subito nelle casse dei Blancos 8 milioni di euro, garantendo agli spagnoli anche una percentuale pesantissima pari al 50% sulla futura rivendita del giocatore. Ma c'è di più. Il Real Madrid, come da consolidata consuetudine per le cessioni dei propri talenti della Fábrica, l'operazione Nico Paz ne è l'esempio più lampante, si è tenuto stretto il diritto di riacquisto. Ebbene, grazie al lavoro di ricerca della nostra redazione, siamo in grado di svelarvi in esclusiva a quanto ammonta esattamente questa clausola.
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VN – Operazione Valdepeñas: svelata la cifra della recompra del Real
Svelate le cifre esatte della recompra per Victor Valdepeñas: ecco quanto costerà al Real Madrid riacquistarlo
Le cifre esatte della recompra—
Come noto, le Merengues hanno preteso e ottenuto il diritto di recompra sul cartellino del difensore per le prossime tre stagioni. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, la cifra fissata per far scattare il controriscatto oscillerà tra i 10 e i 12 milioni di euro. Una formula intelligente, che consente al Real di mantenere il controllo sul talento mancino senza però strozzare la crescita tecnica ed economica del club viola, che si assicura un giocatore di valore assoluto a cifre contenute.
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