Chi è Valdepenas e come funziona il mercato dei giovani del Real come Nico Paz

L'approfondimento su una meccanica interessante nel mercato del Real Madrid che potrebbe interessare presto la Fiorentina

Federico Targetti Caporedattore 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 17:26)

Prima la segnalazione di un timido interesse, poi piede sull'acceleratore: Sky Sport ha rilevato nella sera del 7 luglio un sorpasso della Fiorentina sulla concorrenza per arrivare a Victor Valdepeñas, difensore classe 2006 del Real Madrid che ha già debuttato in prima squadra e che adesso potrebbe cercare esperienza altrove, rimanendo sotto il controllo della Casa Blanca come già accaduto a Nico Paz e Jacobo Ramon col Como, ma anche a Brahim Diaz prima di loro col Milan, nel recente passato.

Chi è Valdepeñas — Valdepeñas, cresciuto tra Rayo Vallecano e Leganés prima di approdare a Madrid, è un difensore duttile, mancino, che può giocare al centro del reparto oppure sulla sinistra, ed è proprio in quel ruolo che prima Carlo Ancelotti (che lo ha convocato prima di firmare da ct del Brasile), poi Xabi Alonso (che lo ha fatto esordire a Mendizorrotza, casa dell'Alavés, nel dicembre scorso), lo hanno considerato. Stessa cosa che siamo portati a credere per quel che riguarda i piani di Fabio Paratici per la Fiorentina, dato che Robin Gosens è annoverato tra i possibili partenti in questa sessione di mercato. Nella partita contro l'Alavés, Valdepeñas ha fatto registrare numeri record: si tratta infatti del primo debuttante dei blancos a fare almeno 5 tackle e vincere almeno 12 duelli negli ultimi tredici anni (prima di lui Isco e Carvajal, mica nomi banali). La sua stagione con il Castilla, la squadra B del Real in terza divisione spagnola, parla di 30 presenze, 2 gol e 1 assist, con anche 4 gettoni e una rete in Youth League. Alvaro Arbeloa, suo allenatore al Castilla prima di essere chiamato a sostituire Xabi Alonso in prima squadra, non lo ha più chiamato, ma se n'è sempre fidato, al punto da lanciarlo lui tra i titolari nella prima metà di stagione.

Il mercato dei giovani del Real — Il Real Madrid spesso non presta i prodotti de La Fabrica, il proprio settore giovanile, ma li cede direttamente, pur mantenendo una forma di controllo su di essi per lunghi periodi di tempo: è la famosa recompra, che però i blancos organizzano in maniera particolare. Si parte da una cifra stabilita per il primo anno, cifra che sale poi per i successivi, in base alla durata dell'accordo. È come se le merengues, mettendo in conto un esborso contenuto, facessero una sorta di prestito mascherato di due o tre anni invece che uno vero e proprio di uno solo, e in questo modo possono monitorare più a lungo la crescita dei giocatori in questione.

Il caso Nico Paz — Per fare l'esempio più famoso: Nico Paz è stato ceduto al Como nel 2024 per 6,3 milioni, con un diritto di recompra da 8 milioni nel 2025 (non esercitato), 9 milioni nel 2026 (esercitato) e 10 milioni nel 2027. Dopodiché, il Como ha comprato Paz una seconda volta per 60 milioni, accettando tuttavia di inserire un'altra recompra per il Real alla cifra di 80. Stessa cosa per Jacobo Ramon, difensore venduto al Como l'estate scorsa ma su cui pendono le stesse clausole, ovviamente con cifre differenti. Ragion per cui possiamo immaginarci che anche Valdepeñas, nel caso in cui la Fiorentina riesca davvero a prenderlo, sarà oggetto di accordi simili.