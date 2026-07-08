VN – Dragusin-Fiorentina, tutto fatto: gli ultimi dettagli sulle cifre

Sciolti gli ultimi dettagli tra Fiorentina-Tottenham per l'acquisto di Radu Dragusin: tutte le cifre dell'affare

Nicolò Schira 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 11:51)

Dopo Viery, la Fiorentina è pronta ad ufficializzare anche l'acquisto di Radu Dragusin dal Tottenham, dopo le visite mediche andate in scena nella giornata di ieri. Un grande colpo che Paratici - per il quale ha lavorato in prima persona - vuole definire al più presto per regalare a Grosso il suo leader difensivo della prossima stagione. L'ex Genoa arriverebbe in viola in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 19,3 milioni di euro. I buoni rapporti tra Fiorentina e Tottenham, complice la lunga militanza agli Spurs dell'attuale ds viola, hanno facilitato la chiusura dell'affare, che può diventare definitivo allo scattare di certe condizioni.

Diritto che profuma di obbligo — Per l'arrivo del classe 2002 Fiorentina e Tottenham hanno lavorato sul momento in cui può scattare l'obbligo di riscatto del club viola. Dragusin, a lungo out la scorsa stagione per la rottura del crociato, è confermato un contratto fino al 2031 da 2 milioni di euro più bonus.

Il riscatto — Fiorentina e Tottenham sono arrivate a un accordo per il riscatto di Dragusin: la sua permanenza a Firenze sarà legato alle presenze, con il giocatore che dovrà giocare il 60% delle gare per almeno 45 minuti.