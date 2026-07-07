Il futuro di Albert Gudmundsson resta al centro delle attenzioni del mercato. L'attaccante della Fiorentina è finito nuovamente nel mirino dell'Atalanta, che ha avviato nuovi contatti per raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore.
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Atalanta, gradimento confermato per Gudmundsson. Pedullà: “Chieste nuove informazioni”
L'Atalanta monitora Albert Gudmundsson e ha richiesto nuove informazioni. Per ora nessuna offerta ufficiale
A riportarlo è Alfredo Pedullà, che sul proprio profilo X ha spiegato come il club bergamasco abbia manifestato ancora una volta il proprio interesse nei confronti del classe 1997. Al momento, però, non sarebbe stata presentata alcuna offerta ufficiale.
La Fiorentina, dal canto suo, resta in attesa di eventuali sviluppi e valuta la situazione dell'attaccante. L'interesse dell'Atalanta è concreto, ma servirà un passo ulteriore per trasformare i primi sondaggi in una proposta formale.
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