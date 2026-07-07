Atalanta, gradimento confermato per Gudmundsson. Pedullà: “Chieste nuove informazioni”

L'Atalanta monitora Albert Gudmundsson e ha richiesto nuove informazioni. Per ora nessuna offerta ufficiale

Il futuro di Albert Gudmundsson resta al centro delle attenzioni del mercato. L'attaccante della Fiorentina è finito nuovamente nel mirino dell'Atalanta, che ha avviato nuovi contatti per raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore.

A riportarlo è Alfredo Pedullà, che sul proprio profilo X ha spiegato come il club bergamasco abbia manifestato ancora una volta il proprio interesse nei confronti del classe 1997. Al momento, però, non sarebbe stata presentata alcuna offerta ufficiale.