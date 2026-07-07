VN – Kouadio al Monza, ci siamo: programmate visite mediche e firma. La formula

Mercoledì sarà la giornata di Eddy Kouadio al Monza: il difensore classe 2006 farà esperienza in Serie A con la maglia biancorossa

Domani sarà il giorno di Eddy Kouadio al Monza. Il difensore classe 2006, infatti, è atteso nella mattinata di mercoledì per sostenere le visite mediche con la società biancorossa, prima di firmare il suo nuovo contratto con il club brianzolo, della durata di un anno. La formula del trasferimento? Prestito secco. La Fiorentina vuol mantenere il controllo su un ragazzo sicuramente molto interessante, aggregato alla prima squadra per tutta la scorsa stagione e protagonista assoluto nella parte finale dell'ultimo campionato Primavera, vinto poi dai viola.