VN – Dodò, frenano le big ma piace al Como: può diventare un obiettivo

Inter, Roma e Napoli non hanno affondato il colpo. Anche il Como apprezza il terzino viola, possibile idea concreta di mercato.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo i primi sondaggi effettuati da Inter, Napoli e Roma non si sono registrati affondi concreti da parte delle tre società. La situazione, però, resta da monitorare, perché sul giocatore si è mosso anche il Como.