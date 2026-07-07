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VN – Dodò, frenano le big ma piace al Como: può diventare un obiettivo

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Inter, Roma e Napoli non hanno affondato il colpo. Anche il Como apprezza il terzino viola, possibile idea concreta di mercato.
Nicolò Schira

Il terzino brasiliano della Fiorentina continua a essere al centro di alcune valutazioni di mercato, con diversi club che hanno mostrato interesse nei suoi confronti.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo i primi sondaggi effettuati da Inter, Napoli e Roma non si sono registrati affondi concreti da parte delle tre società. La situazione, però, resta da monitorare, perché sul giocatore si è mosso anche il Como.

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Il club lariano apprezza particolarmente le caratteristiche di Dodò e, al momento, la pista potrebbe trasformarsi in un'idea reale nel corso delle prossime settimane. Non si parla ancora di una trattativa avviata, ma di un interesse che potrebbe svilupparsi qualora venissero create le condizioni giuste.

La Fiorentina, dal canto suo, valuta la situazione e resta in attesa di eventuali proposte per uno dei giocatori più utilizzati nelle ultime stagioni. Il mercato è ancora nelle sue fasi iniziali e il futuro del brasiliano sarà uno dei temi da seguire in casa viola.

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