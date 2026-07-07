VN – Dodò, frenano le big ma piace al Como: può diventare un obiettivo

Il club lariano apprezza particolarmente le caratteristiche di Dodò e, al momento, la pista potrebbe trasformarsi in un'idea reale nel corso delle prossime settimane. Non si parla ancora di una trattativa avviata, ma di un interesse che potrebbe svilupparsi qualora venissero create le condizioni giuste.
La Fiorentina, dal canto suo, valuta la situazione e resta in attesa di eventuali proposte per uno dei giocatori più utilizzati nelle ultime stagioni. Il mercato è ancora nelle sue fasi iniziali e il futuro del brasiliano sarà uno dei temi da seguire in casa viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA