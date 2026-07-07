VN – Andreazzoli in Primavera, accordo lungo: ecco i dettagli del contratto

La Fiorentina è pronta ad affidare la panchina della Primavera ad Aurelio Andreazzoli . Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'esperto tecnico è ormai a un passo dal ritorno in viola e nelle prossime ore firmerà un contratto biennale con opzione per altre due stagioni.

L'accordo è ormai definito e manca soltanto l'ufficialità per sancire l'inizio della nuova avventura di Andreazzoli, stavolta, alla guida della Primavera e, sempre stando a quanto emerge, in maniera più informale, dell'intero settore giovanile della Fiorentina.