Jonas Harder è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Padova. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è in corso in questi minuti lo scambio dei documenti tra il club veneto e la Fiorentina per definire il trasferimento del centrocampista classe 2005.
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VN – Harder torna al Padova: scambio di documenti in corso con la Fiorentina
Secondo quanto raccolto da ViolaNews, è in corso lo scambio di documenti per il ritorno di Jonas Harder al Padova
Per Harder si tratterà di un ritorno. Il giocatore, infatti, ha già vestito la maglia del Padova nella scorsa stagione, esperienza che ha convinto entrambe le società a proseguire il percorso insieme anche per il prossimo campionato.
Anche questa volta il trasferimento dovrebbe avvenire con la formula del prestito, consentendo al giovane viola di continuare il proprio percorso di crescita con continuità in un contesto che già conosce.
Si attende ora soltanto il completamento delle ultime formalità burocratiche e l'ufficialità dell'operazione, ma lo scambio di documenti attualmente in corso rappresenta l'ultimo passaggio prima del ritorno di Harder al Padova.
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