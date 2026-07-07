VN – Harder torna al Padova: scambio di documenti in corso con la Fiorentina

Secondo quanto raccolto da ViolaNews, è in corso lo scambio di documenti per il ritorno di Jonas Harder al Padova

Jonas Harder è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Padova. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è in corso in questi minuti lo scambio dei documenti tra il club veneto e la Fiorentina per definire il trasferimento del centrocampista classe 2005.