Dal 2001 Violanews.com vi offre la più ampia e dettagliata rassegna di news viola, ovvero le notizie che riguardano il mondo della Fiorentina. Siamo una testata dedicata alla squadra di Firenze e come tale la seguiamo passo per passo senza tralasciare niente. Seguiamo allenamenti, conferenza stampa, ovviamente tutte le partite in diretta testuale con relative interviste e pagelle. Seguiamo anche il settore giovanile e la squadra femminile. Cosa trovate su Violanews Dal 2001 non abbiamo mai perso una sola partita anche se di allenamento della Fiorentina e poi le pagelle e tutte le interviste dagli spogliatoi e dalla sala stampa. Un altro punto di forza di Violanews sono le statistiche sulla Fiorentina e sul mondo del calcio in genere grazie alla partnership con il nostro sito www.numericalcio.it. Ma non basta perché con le news viola vi proponiamo tutti i giorni qualsiasi notizia dal campo e fuori possa essere considerata interessante e verificata. Questo per darvi modo di avere un panorama completo ed esaustivo su quanto è accaduto in casa Fiorentina. A tal proposito seguiamo tutti i giorni le notizie e le interviste del Pentasport di Radio Bruno e delle televisioni principali come Italia 7 e Rtv 38.