Le cinque top news di oggi: la copertura della Fiesole, ecco Valdepenas e Joao Mario?
Tra le notizie più lette di giornata c'è sicuramente quella relativa all'avanzamento dei lavori dello stadio Artemio Franchi
Tra le notizie più lette di giornata c'è sicuramente quella relativa all'avanzamento dei lavori dello stadio Artemio Franchi
Ci sarebbero sirene turche intorno a Giovanni Fabbian, ormai al passo d'addio con la Fiorentina. Secondo il giornalista turco Serkan Morova, il Besiktas starebbe pensando al centrocampista in forza…
La Fiorentina affronterà la prima partita amichevole in terra inglese. Avversario di turno, il Queen's Park Rangers, formazione di Championship. Fischio di inizio alle ore 16:00 italiane con diretta…
La mini tournée inglese della Fiorentina si aprirà con l'amichevole contro il QPR al Matrade Loftus Road Stadium di Londra. La partita verrà giocata sabato 25 luglio alle ore 16:00. Per chi volesse…
Per il presidente FIGC in Italia ci sono tanti bravi giovani allenatori emergenti, e cita appunto i tecnici di Fiorentina e Sassuolo, bravi, dice, a lavorare con i giovani
Le vacanze di Marin Pongracic stanno per finire. Il croato è stato l'unico giocatore della Fiorentina a partecipare al Mondiale con la sua Nazionale che è uscita con il Portogallo. Nonostante ciò il…
Christ Inao Oulai non è presente al ritiro della Fiorentina. Il centrocampista è infatti tornato in Turchia per sistemare questioni burocratiche legate al visto. Il suo ritorno è previsto nei prossimi…
Fiorentina All Stars-Operazione nostalgia Legends, al Franchi grande appuntamento il 2 settembre per il Centenario viola
Cambio di programma nella tabella di marcia della Fiorentina di Fabio Grosso. Come appreso da Violanews, infatti, domani pomeriggio non è più previsto l'allenamento, mentre per quanto riguarda la…
Dopo il comunicato del Le Havre anche la Fiorentina ha ufficializzato il trasferimento di Amir Richardson al club francese. La nota della società viola sui propri canali ufficiali: ACF Fiorentina…
Radu Dragusin ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: Le parole del difensore "Lavoriamo tanto, due allenamenti al giorno, spingiamo per essere pronti per l'inizio della stagione.
anche oggi doppia seduta di allenamento e quella pomeridiana aperta al pubblico
Le cinque notizie più lette su Violanews nella giornata odierna. Ovviamente il mercato la fa da padrone
Come al solito due sedute di allenamento intervallate alle 12 dalla presentazione ufficiale di Radu Dragusin
Continuano le conferenze stampa di presentazione in casa Fiorentina. Dopo quella di Arthur Atta, tenutasi oggi al Viola Park, sarà la volta di Radu Dragusin. La Fiorentina, attraverso i propri canali…
Consueta doppia razione di allenamenti con la seduta pomeridiana aperta al pubblico. Alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di…
Parte il lavoro sul campo per la Fiorentina, sia per quanto riguarda la prima squadra che la rivoluzionata Primavera di Andreazzoli. Il cui entusiasmo è palpabile
Oliver Christensen ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la seduta pomeridiana di allenamento: Le parole del portiere "Siamo contenti di essere qua ad allenarci, è sempre bello…
seconda giornata di allenamenti al Viola Park. La mattina lavori a porte chiuse, mentre nel pomeriggio allenamento aperto ai tifosi..
La Fiorentina ha comunicato i giocatori che prenderanno parte al ritiro. Di quelli che rientravano dai prestiti molti sono stati esclusi a priori, senza la possibilità di essere valutati da Fabio…
Gaetano D'Agostino, ex centrocampista della Fiorentina, a Cronache di Spogliatoio, ha commentato la scelta da parte di Arthur Atta di andare alla Fiorentina: > Con tutto il rispetto per la Fiorentina…
Il procuratore Victor Becali, in un'intervista a Sptfm.ro, ha parlato della situazione del calcio rumeno soffermandosi sul passaggio di Dragusin alla Fiorentina: Dragusin era in Inghilterra ed è…
Terzo e ultimo giorno di test fisici per ilgruppo viola. Da domani inizia il vero e proprio ritiro al Viola Park
Secondo giorno di visite mediche al Viola Park per i giocatori viola convocati per il ritiro
La Fiorentina vuol tornare ad essere una vera e propria big del calcio italiano, e questo inizio mercato lo sta dimostrando
Le voci di mercato su Robin Gosens continuano a circolare e, secondo quanto riportato da Radio Bruno, il giocatore è fuori dal progetto tecnico, ma non fuori rosa. Nonostante non fosse convocato dalla…
La Fiorentina si prepara a uno degli appuntamenti più affascinanti della propria estate. Sabato 1° agosto i viola affronteranno il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria, in…
La Fiorentina ha svelato ieri le nuove maglie che accompagneranno la squadra nella stagione del centenario, un'annata dal forte valore simbolico per il club viola. Tra i tanti dettagli presenti nelle…
L'allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, ha ripercorso i momenti del trionfo azzurro di Berlino, nel 2006. Le sua parole a Vivo Azzurro Tv a pochi giorni dalla ricorrenza: Abbiamo raggiunto il…
Matteo Renzi, noto tifoso viola, intervistato dall'agenzia ADNKronos, ha commentato il momento della Fiorentina: > Come ogni luglio e agosto spero sempre nello Scudetto. Non l'ho mai visto, e…