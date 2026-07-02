Viola News

News viola

Dal 2001 Violanews.com vi offre la più ampia e dettagliata rassegna di news viola, ovvero le notizie che riguardano il mondo della Fiorentina. Siamo una testata dedicata alla squadra di Firenze e come tale la seguiamo passo per passo senza tralasciare niente. Seguiamo allenamenti, conferenza stampa, ovviamente tutte le partite in diretta testuale con relative interviste e pagelle. Seguiamo anche il settore giovanile e la squadra femminile. Cosa trovate su Violanews Dal 2001 non abbiamo mai perso una sola partita anche se di allenamento della Fiorentina e poi le pagelle e tutte le interviste dagli spogliatoi e dalla sala stampa. Un altro punto di forza di Violanews sono le statistiche sulla Fiorentina e sul mondo del calcio in genere grazie alla partnership con il nostro sito www.numericalcio.it. Ma non basta perché con le news viola vi proponiamo tutti i giorni qualsiasi notizia dal campo e fuori possa essere considerata interessante e verificata. Questo per darvi modo di avere un panorama completo ed esaustivo su quanto è accaduto in casa Fiorentina. A tal proposito seguiamo tutti i giorni le notizie e le interviste del Pentasport di Radio Bruno e delle televisioni principali come Italia 7 e Rtv 38.
ACF Fiorentina v Genoa CFC - Serie A

Dalla Turchia: anche Italiano sulle tracce di Fabbian

R. VN

Ci sarebbero sirene turche intorno a Giovanni Fabbian, ormai al passo d'addio con la Fiorentina. Secondo il giornalista turco Serkan Morova, il Besiktas starebbe pensando al centrocampista in forza…

BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK ALLENAMENTO DELLA FIORENTINA A PORTE APERTE

Fiorentina, il programma di oggi

R. VN

La Fiorentina affronterà la prima partita amichevole in terra inglese. Avversario di turno, il Queen's Park Rangers, formazione di Championship. Fischio di inizio alle ore 16:00 italiane con diretta…

Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi

R. VN

seconda giornata di allenamenti al Viola Park. La mattina lavori a porte chiuse, mentre nel pomeriggio allenamento aperto ai tifosi..

ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A

Fiorentina, il programma di oggi

R. VN

Terzo e ultimo giorno di test fisici per ilgruppo viola. Da domani inizia il vero e proprio ritiro al Viola Park

BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK ALLENAMENTO DELLA FIORENTINA A PORTE APERTE

Fiorentina, il programma di oggi

R. VN

Secondo giorno di visite mediche al Viola Park per i giocatori viola convocati per il ritiro