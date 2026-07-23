Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport sul suo rapporto con Fabio Grosso e le voi di mercato:
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VIOLA NEWS news viola stampa Pinamonti su Grosso: “Ricordo il nostro ultimo dialogo: ecco cosa mi diceva”
Corriere dello Sport
Pinamonti su Grosso: “Ricordo il nostro ultimo dialogo: ecco cosa mi diceva”
Le parole di Andrea Pinamonti sul suo rapporto con l'ex tecnico neroverde Fabio Grosso
Grosso? Occupa un posto importante, come del resto tutti. Ogni tecnico è diverso e trasmette qualcosa, tra concetti e modi di lavorare differenti. Abbiamo vissuto un anno molto bello insieme, ci siamo tolti delle soddisfazioni. Ricorderò l’ottimo dialogo, abbiamo avuto molti confronti sempre schietti pur se non sempre amichevoli perché non è mai tutto rose e fiori. Mi spronava a dare di più e riconosceva le mie qualità. Lo ringrazio perché ha parlato bene di me, pure dopo una prestazione sottotono.
Sul mercato—
Ho imparato a conviverci da qualche anno. Non le seguo, non mi fanno né caldo né freddo. Comunque mi fanno piacere. Quando ho lasciato l’Inter giravano tante ipotesi e non l’Empoli dove poi sono andato. Una big? Penso che tutti vorrebbero arrivare a una big. Nessuno si accontenta, sennò non sarebbe lo sport. È naturale volere qualcosa in più. Ciò non vuol dire che non sono soddisfatto, sono contento della mia carriera e c’è l’ambizione di arrivare a fare dei gradini in più.
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