L'Atalanta è interessata a Savona del Nottingham Forest e a Juanlu Sanchez del Siviglia. Per questo Raoul Bellanova potrebbe partire, nonostante le smentite del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Come riportato dal Corriere di Bergamo, su di lui c'è l'interesse della Fiorentina, oltre a Napoli, Nottingham Forest, Fulham e Everton.
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VIOLA NEWS news viola stampa Corriere di Bergamo: “Fiorentina su Bellanova. E prova il sorpasso per Alajbegovic”
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Corriere di Bergamo: “Fiorentina su Bellanova. E prova il sorpasso per Alajbegovic”
La Fiorentina prova a strappare l'accordo con Alajbegovic per superare l'Atalanta
Alajbegovic—
Per il bosniaco l'Atalanta non va oltre all'offerta di 25 milioni di euro considerando che il Bayer Leverkusen non va incontro al club nerazzurro. Nel frattempo la Fiorentina sta lavorando per strappare l'accordo con il giovane classe 2007.
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