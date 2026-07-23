Corriere di Bergamo: “Fiorentina su Bellanova. E prova il sorpasso per Alajbegovic”

L'Atalanta è interessata a Savona del Nottingham Forest e a Juanlu Sanchez del Siviglia. Per questo Raoul Bellanova potrebbe partire, nonostante le smentite del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Come riportato dal Corriere di Bergamo, su di lui c'è l'interesse della Fiorentina, oltre a Napoli, Nottingham Forest, Fulham e Everton.