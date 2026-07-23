Lazio a caccia di un difensore. Gazzetta: “Oltre a Comuzzo anche Moreno”

La Lazio è alle prese col caso Romagnoli e oltre a Comuzzo pensa anche a Moreno sempre di casa Fiorentina. La situazione.

La Lazio è alle prese con un vero e proprio intrigo che riguarda Romagnoli. Il difensore (per la seconda volta) sembrava diretto all'Al-Sadd, ma tutto pare saltare di nuovo. Bisognerà capire cosa potrà succedere: l'ex Milan ha ancora un anno di contratto e al momento è stato reintegrato in rosa, ma è tutt'altro che certo di rimanere.