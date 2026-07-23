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La Gazzetta dello Sport

Lazio a caccia di un difensore. Gazzetta: “Oltre a Comuzzo anche Moreno”

Moreno
La Lazio è alle prese col caso Romagnoli e oltre a Comuzzo pensa anche a Moreno sempre di casa Fiorentina. La situazione.
Redazione VN

La Lazio è alle prese con un vero e proprio intrigo che riguarda Romagnoli. Il difensore (per la seconda volta) sembrava diretto all'Al-Sadd, ma tutto pare saltare di nuovo. Bisognerà capire cosa potrà succedere: l'ex Milan ha ancora un anno di contratto e al momento è stato reintegrato in rosa, ma è tutt'altro che certo di rimanere.

Comuzzo e Moreno nel mirino

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Una situazione che ha al momento bloccato le opzioni che il club sta vagliando. Secondo La Gazzetta dello Sport, il DS Fabiani sta  monitorando anche alcuni elementi di casa Fiorentina: oltre a Comuzzo, ormai da tempo accostato ai biancocelesti, piace anche l'argentino Moreno. Anche lui è un altro profilo in uscita per i viola.

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