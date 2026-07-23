La Lazio è alle prese con un vero e proprio intrigo che riguarda Romagnoli. Il difensore (per la seconda volta) sembrava diretto all'Al-Sadd, ma tutto pare saltare di nuovo. Bisognerà capire cosa potrà succedere: l'ex Milan ha ancora un anno di contratto e al momento è stato reintegrato in rosa, ma è tutt'altro che certo di rimanere.
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VIOLA NEWS calciomercato Lazio a caccia di un difensore. Gazzetta: “Oltre a Comuzzo anche Moreno”
La Gazzetta dello Sport
Lazio a caccia di un difensore. Gazzetta: “Oltre a Comuzzo anche Moreno”
La Lazio è alle prese col caso Romagnoli e oltre a Comuzzo pensa anche a Moreno sempre di casa Fiorentina. La situazione.
Comuzzo e Moreno nel mirino—
Una situazione che ha al momento bloccato le opzioni che il club sta vagliando. Secondo La Gazzetta dello Sport, il DS Fabiani sta monitorando anche alcuni elementi di casa Fiorentina: oltre a Comuzzo, ormai da tempo accostato ai biancocelesti, piace anche l'argentino Moreno. Anche lui è un altro profilo in uscita per i viola.
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