Su Franco Mastantuono irrompe la Juventus. Il giocatore messo sul mercato dal Real Madrid piace anche alla Fiorentina, ma in queste ore i bianconeri stanno provando un vero e proprio assalto. Proposto alla squadra di Spalletti, che ci sta pensando per avere un po' di estro e fantasia sulla trequarti e magari anche qualche gol.
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La Juventus su Mastantuono, Tuttosport: “I bianconeri ci pensano”
Su Mastantuono, accostato anche alla Fiorentina, irrompe la Juventus. I bianconeri stanno valutando il prestito dal Real Madrid.
La situazione—
Secondo Tuttosport, l'opzione Juventus può diventare interessante ma solo in prestito secco senza altre soluzioni. Carnevali lo valuta con attenzione, ma Paratici prova lo sgambetto al suo vecchio club: vincerà il progetto migliore.
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