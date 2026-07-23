La Juventus su Mastantuono, Tuttosport: “I bianconeri ci pensano”

Su Franco Mastantuono irrompe la Juventus. Il giocatore messo sul mercato dal Real Madrid piace anche alla Fiorentina, ma in queste ore i bianconeri stanno provando un vero e proprio assalto. Proposto alla squadra di Spalletti, che ci sta pensando per avere un po' di estro e fantasia sulla trequarti e magari anche qualche gol.