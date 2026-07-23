La fascia sinistra resta uno dei reparti che richiedono maggiori soluzioni. L'addio di Gosens e il recupero ancora non imminente di Parisi hanno aperto uno spazio che adesso è occupato Brescianini, provato in diversi esperimenti nel ruolo di terzino sinistro. Si tratta di un'ipotesi che consentirebbe di tamponare un'emergenza numerica, offrendo al tecnico un'alternativa in attesa del rientro degli effettivi titolari.
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CorSport: “Brescianini e Gud: gli esperimenti di Grosso per la fascia sinistra”
Un'altra indicazione interessante arriva dall'impiego di Gudmundsson sulla corsia offensiva sinistra. Pur non essendo il ruolo più naturale per le sue caratteristiche, l'islandese potrebbe interpretarlo in modo diverso, con movimenti simili a quelli che Domenico Berardi garantiva nel sistema di Fabio Grosso al Sassuolo, affiancando il centravanti.
In quel contesto l'ampiezza era assicurata da un esterno puro come Laurienté, mentre Berardi accentrava il proprio raggio d'azione. Se Gudmundsson dovesse adattarsi con successo a questa interpretazione, una delle quattro caselle destinate agli esterni offensivi potrebbe considerarsi già occupata. Il test disputato ieri, pur con tutte le cautele dovute al periodo estivo, ha fornito segnali incoraggianti. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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