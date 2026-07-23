CorSport: “Brescianini e Gud: gli esperimenti di Grosso per la fascia sinistra”

La fascia sinistra resta uno dei reparti che richiedono maggiori soluzioni. L'addio di Gosens e il recupero ancora non imminente di Parisi hanno aperto uno spazio che adesso è occupato Brescianini, provato in diversi esperimenti nel ruolo di terzino sinistro. Si tratta di un'ipotesi che consentirebbe di tamponare un'emergenza numerica, offrendo al tecnico un'alternativa in attesa del rientro degli effettivi titolari.