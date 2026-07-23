Dopo i numerosi acquisti la Fiorentina ha la necessità di sfoltire la rosa. Il nome più caldo da questo punto di vista è Niccolò Fortiniche ha il contratto in scadenza. Sul terzino ci sono da tempo Torino e Napoli, ma nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Sassuolo con un sondaggio esplorativo.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Fortini: “La Fiorentina chiede 10 milioni. Tre i club in A su di lui”
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Nazione su Fortini: “La Fiorentina chiede 10 milioni. Tre i club in A su di lui”
La Fiorentina attende la cessione di Niccolò Fortini per completare quella fascia con l'arrivo di Valdepenas dal real Madrid
La richiesta della Fiorentina è di 10 milioni. Non appena si libererà quel posto il club viola potrà puntare su altri profili a partire da quello di Valdepenas. Il giocatore è già bloccato e destinato ad arrivare a Firenze a fine mese. Lo riporta La Nazione.
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