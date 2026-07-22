GUDMUNDSSON - Tra i più vivaci del primo tempo. Impegna Bagnolini con una conclusione dalla distanza deviata sul palo dal portiere rossoblù, poi trasforma con freddezza il rigore dell'1-0 allo scadere della prima frazione.
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Fiorentina-Gubbio, Top&Flop: le punte sprecano di tutto. Fortini in forma
Ecco i migliori e i peggiori della prima vera amichevole estiva della Fiorentina al Viola Park contro il Gubbio
FORTINI - Ottima prova sulla fascia destra, pur giocando fuori ruolo, più alto. Va vicino al gol in due occasioni e si fa apprezzare per sovrapposizioni, uno-due e continui inserimenti. Il classe 2006 conferma di essere uno dei giocatori più in forma della Fiorentina.
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