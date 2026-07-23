L'amichevole disputata ieri col Gubbio ha evidenziato un elemento chiave del mercato della Fiorentina: gli esterni sono una priorità. Nella gara vinta su rigore di Gudmundsson - evidenzia Tuttosport - ha messo in mostra la necessità di acquistare giocatori sulle corsie laterali al più presto.
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VIOLA NEWS calciomercato Tuttosport: “Fiorentina, emergenza esterni. Servono al più presto”
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Tuttosport: “Fiorentina, emergenza esterni. Servono al più presto”
La Fiorentina ha necessità di innesti sulle fasce. Grosso ha adattato Brescianini contro il Gubbio con scarsi risultati.
Priorità—
Grosso ha adattato in quel ruolo Brescianini a sinistra, non avendo un risultato eccellente. La Fiorentina aspetta Valdepeñas dal Real Madrid, ma serviranno altre operazioni.
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